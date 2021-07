Calciomercato Juventus, Paratici supera i bianconeri | Offerta e rilancio

Calciomercato Juventus, Paratici supera i bianconeri per l’attaccante: offerta e rilancio per uno degli obiettivi di Allegri

La Juve è sempre alla ricerca di un attaccante. Nonostante la conferma di Morata, la seria possibilità di rinnovo di Dybala, e la quasi certezza di una permanenza, anche nella prossima stagione, di Cristiano Ronaldo. Ma un altro elemento a Massimiliano Allegri serve. Soprattutto per non rischiare di rimanere come Pirlo nella passata stagione, quando il tecnico per molto tempo per via di un concatenarsi di diverse situazioni, si è dovuto adattare per schierare un attacco da poter chiamare tale.

Allegri, che ieri ha cominciato ufficialmente la sua seconda avventura bianconera, non ha nessuna intenzione – e anche giustamente – di rischiare di giocare senza attaccanti. Per questo, oltre al centrocampista, ha richiesto alla società un altro sacrificio economico. Tra i nomi che sono circolati nelle scorse settimane c’è stato quello di Vlahovic. Ma la richiesta della Fiorentina è enorme e non sembra trattabile. Visto il rifiuto al Tottenham.

