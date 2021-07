Calciomercato Juventus, contratto Chiellini | Annuncio in diretta

Calciomercato Juventus, contratto Chiellini: l’annuncio in diretta del procuratore fa chiarezza. Le ultimissime.

Dopo un Europeo disputato da protagonista, Giorgio Chiellini si sta godendo le meritate vacanze in compagnia di Leonardo Bonucci, riproponendo anche in vacanza quel tandem che ha permesso agli Azzurri di Roberto Mancini di arrivare sul tetto d’Europa. Il contratto di “King Kong”, però, in scadenza questo giugno, non è stato rinnovato, anche se l’intenzione della “Vecchia Signora” è quella di procrastinare di un’altra stagione la durata del contratto del proprio difensore centrale.

Proprio di questo ha parlato l’agente del calciatore, Davide Lippi, intervenuto ai microfoni di Radio Radio. Ecco quanto rilasciato: “I contratti si firmano in due. Giorgio è partito per l’Europeo e ha pensato solo ed esclusivamente a questo. Con la Juventus non c’è nessun tipo di problema. Ci siamo dati appuntamento più avanti ma non penso ci siano problemi. Al momento non ci siamo ancora seduti per discutere del rinnovo ma c’è enorme serenità. Se si presentasse una big? Beh, prima bisogna che si presenti. Ad oggi non c’è nessuno. Stiamo aspettando la Juventus per sederci e fare una chiacchierata.”