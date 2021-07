«Allegri uomo giusto. Perché mai la Juventus lo ha mollato?»

Massimo Giletti non ha dubbi: «Massimiliano Allegri è l’unico allenatore in grado di far tornare la Juventus ai livelli che le competono. Io credo che Cristiano Ronaldo alla Juve abbia fatto il suo tempo. Ma lui è la chiave di tutto perché la sua situazione fa decidere tante cose. Il campione spesso è l’alibi. Non è facile ristrutturare e ora è arrivato il momento di farlo. Alla squadra serve innanzitutto un cervello di centrocampo, è in quel settore che bisogna principalmente intervenire. Ben venga Locatelli». Chiusura con Sandro Veronesi. «Facciamo finta che non è successo niente e ripartiamo da dove eravamo rimasti. Credo soprattutto nella sua intelligenza. Una volta lo intervistai e parlò di molti suoi colleghi come uomini insicuri che per questo si rifugiavano negli schemi e nella teoria. Lui, che insicuro non è, si prende la responsabilità di far giocare i giocatori per quello che sanno dare, non per ingabbiarli in un certo modo di vedere il calcio. Per questo molti di quelli che hanno stentato molto nel corso della scorsa stagione probabilmente con Allegri vedranno un altro cielo».