Calciomercato Juventus, 40 milioni sul piatto | Addio sempre più vicino

Secondo quanto riportato da Mirko Di Natale, infatti, sia l’Atalanta che il Borussia sono disposti a pagare i 40 milioni che la Juve chiede per lasciar partire il proprio difensore, che nella prima amichevole stagionale contro il Cesena è sceso in campo con la fascia da capitano al braccio, destando una buona impressione per abnegazione e concentrazione.

Calciomercato Juventus, futuro Demiral: asta in vista

Resta da capire quale sarà la futura destinazione di Demiral: una sua cessione appare scontata, anche perché Cherubini ha bisogno di liquidità sufficiente per dare l’assalto ai vari obiettivi da tempo individuati come rinforzi necessari da consegnare a Max Allegri, e quello del difensore ex Sassuolo sembra essere l’unico profilo in grado di “svolgere” questo compito. Staremo a vedere quello che succederà.