Calciomercato Juventus, “scippo” alla Roma | Svolta ed assalto

Calciomercato Juventus, che affare con la Roma: bomber nel mirino di Max Allegri. Le ultime sulle mosse bianconere.

Alla luce della permanenza quasi sicura di Cristiano Ronaldo, le chances di vedere Mauro Icardi vestire la maglia bianconera non sono molte, anche perché, stando a quanto riferito da “Repubblica“, l’entourage dell’argentino avrebbe avuto dei contatti con gli uomini mercato giallorossi per capire la fattibilità dell’operazione. E la sensazione è che la Roma possa davvero cullare il sogno Icardi, anche perché il Psg, sempre stando alla stessa fonte, avrebbe aperto alla possibilità di un prestito con diritto od obbligo di riscatto, a cifre drasticamente inferiori rispetto ai 60 milioni di euro richiesti fino ad ora dal club francese.

Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma per Dzeko | I dettagli

Chiaramente, laddove si dovessero creare i presupposti per l’arrivo di Mauro Icardi nella Capitale, ritornerebbe in discussione il futuro di Edin Dzeko, che a quel punto potrebbe rivelarsi una ghiotta occasione per la Juventus, a caccia di un rinforzo per completare il reparto offensivo dello scacchiere tattico di Max Allegri. Ricordiamo che il bosniaco è stato a un passo dalla Vecchia Signora solo un anno fa, prima che la trattativa saltasse clamorosamente; il “cigno di Sarajevo” piace e non poco alla dirigenza bianconera, anche se andrebbe valutato l’ingaggio dell’ex City, che alla Roma guadagna 7,5 milioni di euro a stagione.