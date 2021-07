Calciomercato Juventus, trattativa saltata | Irrompe l’Hellas Verona

Calciomercato Juventus, la trattativa è saltata: spunta l’Hellas Verona, che tenta il colpo gobbo. Gli ultimi aggiornamenti.

Sembrava essere destinato all’Atalanta, ed invece il futuro di Gianluca Frabotta, a meno di clamorosi colpi di scena, non sarà a Bergamo. Come rivelato da Alfredo Pedullà sul proprio sito ufficiale, infatti, gli orobici hanno praticamente chiuso l’operazione Pezzella con il Parma, sulla base di un prestito con diritto di riscatto ( la stessa formula con la quale era stata imbastita l’operazione per il terzino della Juventus). Ma c’è di più: nelle ultime ore bisogna segnalare lo scatto deciso dell’Hellas Verona per Frabotta, con Di Francesco che stima molto il calciatore e vorrebbe puntare su di lui.

Calciomercato Juventus, per Frabotta spunta l’ipotesi Verona: sfida con il Genoa?

Non dimentichiamo che sul laterale mancino fatto esordire da Pirlo in Serie A era forte l’interessamento del Genoa, con il “Grifone”, però, che non è riuscito a trovare la quadra definitiva con la Juve. E chissà che i liguri non possano nuovamente ritornare alla carica, fermo restando che ora come ora la pista più calda per Frabotta è diventata l’Hellas Verona. La sensazione, però, è che la soluzione possa essere trovata a stretto giro di posta: la “Vecchia Signora” ha deciso di puntare su Pellegrini come vice Alex Sandro, e le chances per Frabotta si ridurrebbero al minimo.