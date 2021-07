Calciomercato Juventus, bomba Icardi | Beffa Roma: annuncio social!

Calciomercato Juventus, novità clamorosa per Maurito Icardi, con l’attaccante argentino oggetto del desiderio anche della Roma.

Come in ogni sessione estiva di calciomercato, anche in questa Mauro Icardi è stato accostato alla Juventus. Chiaramente non è un’operazione facile, perché ci sono varie tessere da incollare prima di completare il mosaico relativo a Maurito, che comunque piace e non poco a Max Allegri. La soluzione più congeniale per un approdo dell’argentino in bianconero, avrebbe previsto il concomitante addio di Cristiano Ronaldo, nell’ottica di un eventuale sostituzione di Kylian Mbappé; ma gli ultimi rumours spengono questo clamoroso intreccio sull’asse Parigi-Torino-Madrid.

Calciomercato Juventus, assalto ad Icardi: l’annuncio social

Fermo restando che Icardi piace e non poco anche alla Roma ( anche se andrà definita la situazione Dzeko, il cui rapporto con lo Special One sembra essere ottimo), la Juventus starebbe studiando la soluzione più congeniale per portare Maurito a Torino, al netto delle oggettive difficoltà economiche a portare avanti colpi di questo genere.