Calciomercato Juventus, lo stallo nella trattativa favorisce il Liverpool

Calciomercato Juventus, lo stallo nella trattativa potrebbe favorire i Reds, che adesso pensano in maniera decisa al centrocampista

Una trattativa ad oltranza che non sembra proprio essere vicina alla sua naturale conclusione. Sì, naturale: perché la Juventus vuole Locatelli e Locatelli vuole la Juventus. Ma di mezzo, come ben si sa, c’è il Sassuolo, che non vuole cedere in nessun modo. Carnevali vuole i 40 milioni di euro richiesti e, nella serata di ieri, ha spiegato chiaramente il concetto. L’operazione si farà solamente a determinate condizioni: “Con la Juve parleremo con calma, non abbiamo premura. Per vendere bisogna che ci siano le giuste condizioni, altrimenti i nostri big migliorano da noi”. Una forte frenata.

L’offerta presentata dalla Juve ormai è nota: prestito per 5 milioni di euro, obbligo di riscatto fissato a 20 in caso di qualificazione alla prossima Champions League, 7 milioni di bonus più il 25% in caso di cessione di Locatelli nei prossimi anni. Per un totale che potrebbe anche superare la cifra richiesta dalla società neroverde, soprattutto se Locatelli nei prossimi anni dovesse continuare a giocare su questi livelli.

LEGGI ANCHE: Juventus, chi si rivede: ci sarà Antonio Conte nelle serate di Champions League