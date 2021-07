Juventus, trofeo Berlusconi | Annunciata una doppia esclusione eccellente

Juventus, trofeo Berlusconi: due esclusioni importanti per i bianconeri. L’annuncio social fa chiarezza e svela un dettaglio interessante.

Dopo la sgambata contro il Cesena, utile soprattutto ad alcuni giovani interessanti della rosa per mettersi in mostra, la Juve domani sera affronterà il Monza di Stroppa, nel match valido per il “trofeo Berlusconi“, competizione alla quale i bianconeri già partecipavano, quando il “Cavaliere” era il presidente del Milan. Un test importante per la compagine di Allegri, nel quale cominceranno a figurare alcune pedine importanti dello scacchiere tattico dell’ex livornese, anche se non va dimenticato che i Nazionali sono rientrati da poco, e quindi è presumibile che venga concesso loro solo uno scampolo di partita.

Juventus, contro il Monza non ci saranno né Dybala né Ronaldo