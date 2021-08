Calciomercato Juventus, offerta da capogiro | Decisione presa!

Calciomercato Juventus, l’offerta messa sul piatto è da capogiro, ma la decisione spiazza tutti. Ecco i dettagli.

La pista più calda per il centrocampo della Juventus è sempre quella che conduce a Manuel Locatelli: nei giorni scorsi ci sono stati ulteriori contatti telefonici con il Sassuolo, per cercare di assottigliare la distanza che intercorre tra la richiesta del Sassuolo ( che era partito da 40 milioni, salvo poi scendere a 35 milioni) e la proposta della Vecchia Signora, che al netto dei bonus non supera ancora i 30 milioni di euro. L’accordo con il calciatore, invece, c’è da tempo, e in questo senso c’è da segnalare una novità piuttosto interessante.

Calciomercato Juventus, offerta del Liverpool per Locatelli

Come riferito da Sportmediaset, nelle ultime ore il Liverpool avrebbe fatto recapitare un’offerta da 40 milioni di euro al Sassuolo per Locatelli: una cifra importante, che in un certo senso fa il paio con le dichiarazioni di Carnevali, che qualche giorno fa aveva parlato di un altro club inglese oltre all’Arsenal pronto a strappare il “Loca” dalla grinfie della Vecchia Signora. Tuttavia, anche in questo caso la risposta del calciatore è stato un secco “no, grazie”. Locatelli vuole solo la Juve: la fumata bianca non è affatto impossibile.