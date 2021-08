Calciomercato Juventus, affare Locatelli: incontro iniziato con il Sassuolo

Calciomercato Juventus, affare Locatelli: finalmente è iniziato il summit con il Sassuolo per provare a raggiungere la fumata bianca.

Incontro iniziato tra #Juventus e #Sassuolo per #Locatelli (lontano dai riflettori) // A meeting between Juventus and Sassuolo has begun away from the spotlight @GoalItalia @goal 🇮🇹⚪️⚫️

— Romeo Agresti (@romeoagresti) August 13, 2021