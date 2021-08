Calciomercato Juventus, Locatelli arrivato al J Medical | Tifosi in delirio

Calciomercato Juventus, Locatelli arrivato al J Medical ed acclamato dai tifosi: sosterrà le visite mediche.

Ormai è fatta. Dopo l’accelerata delle ultime ore e l’accordo raggiunto tra il Sassuolo e la Juventus, questa mattina Manuel locatelli si è presentato al J Medical, accolto dal calore dei suoi nuovi tifosi. Il centrocampista sosterrà le visite mediche di rito, prima di firmare il suo contratto con i bianconeri fino al 2026: sarà una corsa contro il tempo per vederlo in campo contro l’Udinese, dove Allegri dovrà far fronte già ad un’emergenza a centrocampo. Ricordiamo che l’operazione con il Sassuolo si è conclusa sulla base di un prestito biennale, con obbligo di riscatto fissato a 35 milioni di euro, più altri bonus facilmente raggiungibili. Il binomio Locatelli-Juventus è finalmente cominciato.

#Juventus: visite mediche per #Locatelli // Locatelli has arrived at J Medical to undergo his medical tests ahead of his move to Juventus 🇮🇹⚪️⚫️@Goalitalia @Goal pic.twitter.com/oy87vMRNW4

— Romeo Agresti (@romeoagresti) August 18, 2021