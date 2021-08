Calciomercato Juventus e Roma, beffa Pjanic | Inserimento a sorpresa in Serie A

By

Calciomercato Juventus, inserimento a sorpresa in Serie A per Miralem Pjanic: l’annuncio in diretta è clamoroso.

Clamorosa indiscrezione rilanciata da Sportitalia. Come rivelato da Michele Criscitiello, infatti, anche la Fiorentina si sarebbe iscritta nella lista delle papabili pretendenti di Miralem Pjanic, ormai in uscita dal Barcellona. Il bosniaco, che fino a questo momento ha sempre messo la Juventus in cima alla lista delle sue priorità, starebbe aspettando ancora i bianconeri: tuttavia Commisso, una volta memorizzata la possibilità di inserirsi sorprendentemente nella trattativa, sta cercando di capire la fattibilità di un affare che comunque si preannuncia tutt’altro che semplice.

L’ex Roma, infatti, percepisce circa 8,5 milioni di euro annui ( bonus compresi), e c’è da capire se possa entrare nell’ordine di idee di ridursi l’ingaggio fino ai 5,5 milioni. La pista Fiorentina-Pjanic, però, non è solo un’idea: è un qualcosa che Commisso sta cercando di portare avanti, anche per “vendicarsi” di quella Juventus, rea di aver “scippato” ai gigliati Federico Chiesa, proponendo al figlio d’arte un’offerta monstre. I gigliati stanno cercando di trovare la quadra su un possibile pagamento biennale o triennale, con lo stesso club catalano che potrebbe entrare nell’ordine di idee di partecipare al pagamento di parte degli emolumenti. Ricordiamo che anche la Roma ha effettuato sondaggi per Pjanic.