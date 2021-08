Calciomercato Juventus, affare Locatelli | Retroscena svelato in conferenza

Locatelli alla Juventus, calciomercato: ecco la conferenza stampa di presentazione nel nuovo acquisto bianconero.

Tempo di presentazioni in casa Juventus: alle 14.30 è in programma la conferenza stampa d’esordio di Manuel Locatelli, approdato a Torino al termine di una logorante trattativa con il Sassuolo. Il centrocampista, che ha messo i bianconeri in cima alla lista delle sue priorità già da tempo, è pronto a cominciare la sua nuova esperienza con la “Vecchia Signora”: voluto fortemente da Allegri, che ha intenzione di affidargli le chiavi della mediana, il “Loca” è entusiasta per quest’opportunità che gli si è presentata e che si è meritato. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni:

“La Juve è stata sempre una priorità per me. Adesso fortunatamente sono qui, ma la trattativa non è stata facile. C’è stato un momento nel quale sono stato in pensiero, ma per fortuna poi tutto è andato bene. Non sono al 100 per cento della condizione fisica, ma starà al mister decidere se schierarmi o meno contro l’Udinese. La Juve è il mio sogno sin da bambino, abbiamo una famiglia juventina. Ho cambiato il numero di maglia perché è un’avventura nuova: il 7 l’ho cambiato perché mi porta buon auspicio.