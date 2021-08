Calciomercato Juventus | Si stringe per un mediano (non è Pjanic)

In tutta Europa si è scatenata la corsa ad un centrocampista di grande prospettiva. E’ un francese che gioca (e bene) nel Monaco: Tchouaméni.

Occhi puntati su Aurélien Tchouaméni, centrocampista del Monaco spesso accostato alla Juventus. Come riporta il quotidiano inglese Mirror, il Manchester United avrebbe avviato i contatti con l’agente del giocatore francese. Il ragazzo è in scadenza di contratto nel 2024 e valutato 40 milioni di euro. Su Tchouamén vigilano anche Chelsea e Real Madrid. Si tratta di un profilo di assoluto valore che Cherubini ha individuato come idoneo alla causa bianconero. E’ chiaro che la concorrenza non è delle più semplici, ma se non dovesse arrivare Pjanic l’idea sarebbe di affondare il colpo.

Tchouaméni e la Juventus