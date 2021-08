Calciomercato Juventus, blitz di Raiola alla Continassa | Bomber in bilico

Calciomercato Juventus, anche Mino Raiola presente alla Continassa: sono ore caldissime sul fronte Cristiano Ronaldo. Assalto a Moise Kean?

Nel momento in cui si è diffusa la voce relativa ad un possibile addio di Cristiano Ronaldo, che sta acquisendo concretezza con il passare delle ore, nel ventaglio di nomi sondati dalla dirigenza bianconera, è trapelato anche il profilo di Moise Kean. E non è un caso che alla Continassa sia arrivato anche Mino Raiola, il procuratore dell’ex attaccante della Juventus, reduce dall’esperienza in prestito al Paris Saint Germain, ma ritornato all’Everton e desideroso di cambiare aria. Il blitz di Raiola alla Continassa, documentato da Romeo Agresti, potrebbe essere un indizio importante della volontà da parte della “Vecchia Signora” di puntare con decisione sul classe ‘2000, qualora si dovessero creare i presupposti per un addio di Ronaldo.

