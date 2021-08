Calciomercato Juventus, finito l’incontro con Mendes | L’esito del summit

Calciomercato Juventus, terminato l’incontro tra Mendes e la dirigenza bianconera: l’esito dell’incontro per il futuro di Cr7.

C’era attesa per capire l’esito dell’incontro tra la dirigenza bianconera e Jorge Mendes, che hanno dato luogo ad un vero e proprio faccia a faccia, riunendosi questa mattina per discutere del futuro di Cristiano Ronaldo, sul quale ha messo gli occhi il Manchester City, e che è tenuto in considerazione anche dal Psg. Il blitz a Torino del potente procuratore di Cr7 è servito ad accelerare in un senso o nell’altro le operazioni, ma fino ad ora la “Vecchia Signora” ha eretto un vero e proprio muro. Chi vuole Ronaldo, deve sborsare 30 milioni di euro, dal momento che la Juventus non intenzionata a mettere a bilancio nessuna minusvalenza.

Calciomercato Juventus, Ronaldo via per 30 milioni: muro bianconero

Stando a quanto riferito da Laudisa e da Romeo Agresti sui propri profili social, la Juventus avrebbe ribadito a Mendes l’intenzione di non liberare Cristiano Ronaldo a zero, anche perché si troverebbe nella scomoda situazione di dover acquistare un sostituto all’altezza, a poche ore dalla chiusura del mercato. La situazione potrebbe cambiare qualora il City, che sembra la destinazione più probabile per il portoghese, decidesse di fare un’offerta anche alla Vecchia signora: offerta che al momento non è arrivata, ma che inevitabilmente sarebbe valutata, viste le intenzioni del cinque volte Pallone d’oro. Mendes spinge per trovare una soluzione al più presto, la Juve oppone resistenza: la partita è appena cominciata.