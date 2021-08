Calciomercato Juventus | La richiesta al Real Madrid

By

La Juventus è nella condizione di dover sostituire Cristiano Ronaldo in tre giorni. Prima contatti con il Real Madrid per avere addirittura Hazard.

La Juventus potrebbe essere una delle protagoniste del calciomercato in questi ultimi giorni della sessione estiva. Anzi, lo sarà di certo perché l’addio del Re ha lasciato una vacatio in campo e nei cuori dei fan. La società bianconera potrebbe regalarsi un acquisto di qualità a centrocampo ma molto dipenderà dalle cessioni. Se dovesse partire uno fra Aaron Ramsey e Weston McKennie, potrebbe arrivare Miralem Pjanic. Il centrocampista del Barcellona è solo uno dei giocatori seguiti per la mediana. Si valutano infatti i profili di Tchouameni del Monaco e di Ndombele del Tottenham. Potrebbe però definirsi anche un altro acquisto nel settore avanzato oltre al sostituto di Cristiano Ronaldo: Hazard.

Hazard nel mirino della Juventus