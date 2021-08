Pagelle Juventus Empoli e voti: Chiesa unica luce, McKennie horror

Voti e pagelle di Juventus Empoli: Chiesa il migliore dei suoi, prestazione dimenticare per McKennie. Ecco quanto è successo.

Pagelle Juventus

Szczesny 5,5: Non ci sono gli errori marchiani di Udine, ma il polacco sembra non offrire mai le giuste certezze.

Cuadrado 6 Propositivo in zona offensiva, come suo solito, ma da rivedere in quella difensiva: Cutrone e Mancuso gli scappano spesso via.