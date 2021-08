Calciomercato Juventus, ritorno Pjanic | Novità nella formula: i dettagli

Calciomercato Juventus, c’è una novità sul possibile ritorno di Miralem Pjanic, che sta spingendo per il trasferimento in bianconero.

La sensazione è che alla fine un rinforzo in mezzo al campo arriverà: l’acquisto di Locatelli, da solo, non può compensare le lacune di un reparto che allo Stadium, contro l’Empoli, ha offerto un’altra prova sbiadita, l’ennesima, per quello che è tutti gli effetti un vero e proprio tallone d’Achille per i bianconeri. La mancanza di un play alla lunga potrebbe rivelarsi un fardello di indicibile rilevanza: ecco perché la candidatura di Pjanic, che farebbe carte false pur di prenotare il volo per Torino nelle prossime ore, non è scemata. Anzi.

Miralem #Pjanic is still waiting for #Juventus. The regista wants to return to Serie A and would like to join Bianconeri, which are evaluating a loan until 2023 due to use the benefit of DecretoCrescita. Pjanic is not in Koeman and #Barça plans. #transfers #FCB