Calciomercato Juventus, “addio” UFFICIALE | C’è l’annuncio

Calciomercato Juventus, bye bye bianconeri: l’annuncio ufficiale condanna la Vecchia Signora. L’intesa definitiva è stata suggellata.

Mancava soltanto l’annuncio ufficiale, dopo l’accelerata decisiva registrata nella giornata di ieri, ed annuncio fu: Miralem Pjanic è un nuovo giocatore del Besiktas. A darne ragguaglio è il club turco con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale: “Il trasferimento temporaneo del calciatore Miralem Pjanic è stato concordato con il suo club e col il calciatore stesso. La nostra società pagherà al giocatore una commissione netta di garanzie di 2,75 milioni di euro per la stagione 2021-2022.”

Il centrocampista, accostato a più riprese alla Juventus, che però ha deciso di non affondare il colpo per lui, sbarca dunque in Turchia, accettando di ridursi l’ingaggio, che sarà pagato in coabitazione con il Barcellona. I blaugrana lo avevano invitato a cercarsi una squadra, e il diretto interessato, una volta memorizzato la mancanza di volontà da parte della Juve di ingaggiarlo, ha aperto le porte al Besiktas che, complice la chiusura del calciomercato dei maggiori campionati, ha avuto la strada spianata, riuscendo a chiudere l’operazione con la formula del prestito.