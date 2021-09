Kulusevski non è lui in Nazionale. Cosa ha fatto con la Spagna

La Spagna ha avuto più spesso la palla, ma ha sofferto terribilmente l’aggressività degli svedesi, che hanno costretto i rivali all’errore approfittandone per lanciare contropiedi pericolosi appoggiati sulla velo- cità e la tecnica di Kulusevski e Isak. Sono stati incontenibili per una difesa che nella coppia Eric Garcia-Laporte è parsa assai vulnerabile. Ieri a Solna la nazionale di Luis Enrique, imbattuta da 14 gare, è andata subito in vantaggio ma si è fatta rimontare e ora la Svezia guida il girone a punteggio pieno con 9 punti con la Spagna che insegue a -2 ma con una partita in più, visto che ha già pareggiato con la Grecia. In novembre il gruppo si chiuderà con Spagna-Svezia, ma la squadra di Andersson potrebbe arrivarci sicura del primo posto, l’unico che manda in Qatar senza passare per le forche caudine del ripescaggio.