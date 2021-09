Juventus, la classifica dove l’Inter può solo inchinarsi ai bianconeri

Juventus, lo studio del Cies ti premia: ma sul campo il valore delle essere confermato dalle prestazioni. E al momento non è così

Come ogni anni, alla fine del calciomercato, il Cies stila una classifica dove mette in risalto quanto sono costate le rose delle varie squadre europee. E il dato è davvero sconfortante, visto che la prima squadra italiana è al settimo posto. Adesso, tralasciamo il fatto che sia appunto la Juventus la formazione prima in Italia in questa speciale graduatoria, quello che viene fuori è il momento critico che sta passando il calcio italiano al momento. Una fotografia impietosa di quello che non sarà probabilmente mai fattibile nel Bel Paese. Soprattutto perché all’estero ci sono gli sceicchi che hanno deciso di investire in maniera importante sulle società che hanno acquistato. Ed ecco perché alla fine di questo studio, viene fuori che le prime due rose, per valore, sono quelle di Manchester City e Manchester United.

Juventus, ecco la classifica del Cies

Detto delle prime due, al terzo posto chiudendo il podio c’è il Psg: 939 milioni di euro è costata la squadra costruita da Leonardo. Quelle di Manchester invece hanno superato il miliardo. Cifre folli che, al momento, non hanno nemmeno portato a una vittoria europea. A seguire ci sono Real Madrid, Chelsea e Liverpool. Solamente al settimo posto c’è la formazione bianconera: la rosa di Massimiliano Allegri secondo questo studio è costata 657 milioni di euro.