Calciomercato Juventus, rimane in bilico | Il futuro dipende da Allegri

Calciomercato Juventus, rimane in bilico: nonostante Allegri ne voglia fare un centrocampista da 10 gol a stagione. Decide il tecnico

Non è un momento particolarmente positivo per la Juventus, costretta già a rincorrere dopo due giornate. E all’orizzonte, come si sa, c’è anche la sfida contro il Napoli al Maradona di sabato. Un impegno ostico sulla carta e non solo, che può comunque significare un cambio di marcia alla stagione. Non sarà facile riuscire a fare punteggio pieno contro la squadra allenata da Spalletti, ma serve per forza una vittoria.

Nel frattempo tiene banco a Torino la questione relativa a McKennie, che è stato sanzionato dalla nazionale americana per aver violato le norme anti-covid. Il giovane centrocampista, anche sotto l’aspetto personale, non attraversa un momento di forma da ricordare. E se poi ci mette anche alcuni comportamenti, sicuramente da condannare, fuori, allora il quadro è completo.

