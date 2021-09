Napoli Juventus, svolta Osimhen: decisione UFFICIALE

Napoli Juventus, decisione ufficiale del Giudice sportivo per quanto riguarda le giornate di squalifiche comminate ad Osimhen.

L’attesa era palpabile per capire quale sarebbe stata la decisione del Giudice Sportivo, in merito alla scelta relativa al numero di giornate da comminare all’attaccante del Napoli Victor Osimhen, inizialmente punti con la squalifica per due giornate dopo l’espulsione infertagli contro il Venezia per comportamento antisportivo. Radio Kiss Kiss Napoli aveva fornito in anteprima alcuni dettagli, che poi si sono rivelati ufficiale: il ricorso del Napoli è stato accolto, con il bomber che prenderà dunque regolarmente parte alla sfida del “Maradona” contro la Juventus. Il giudice sportivo ha optato dunque per la riduzione da due ad una giornata di squalifica, con Osimhen che già scontato il suo turno di squalifica non disputando la gara del “Ferraris” contro il Genoa.