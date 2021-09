Calciomercato Juventus, rinnovo e addio | Doppia beffa

Calciomercato Juventus, prolungamento e cessione: il super scambio beffa Cherubini. Dalla Spagna ne sono sicuri.

Se quest’anno ha visto “muoversi” Cristiano Ronaldo e Messi, la prossima estate sarà la volta di Erling Haaland e Kylian Mbappè, sulle cui tracce ci sono Real Madrid e Barcellona. Il francese ex Monaco sembra ormai destinato al Real, almeno che con un colpo di coda il Psg non riesca a fargli rinnovare il contratto in scadenza nel 2022; più complicata, invece, è la questione legata al bomber norvegese, monitorato anche dalla Juventus, per stessa ammissione di Cherubini. Il classe ‘2000 ex Salisburgo fa gola a tanti club europei, tra cui il Barcellona, desideroso di avviare un nuovo ciclo dopo la rifondazione seguita all’addio di Leo Messi.

Il Barcellona all’assalto di Haaland: scambio e cash per il Borussia?

secondo quanto riportato da Diario Gol, i blaugrana potrebbero decidere di “sacrificare” Ousmane Dembele, che non ha ancora rinnovato il suo contratto con i catalani in scadenza nel 2022, proponendolo al Borussia Dortmund assieme ad una cospicua base cash, per arrivare a mettere le mani sul gigante norvegese, legato ai gialloneri da un contratto fino al 2024, ma vincolato al contempo da una clausola che il prossimo anno gli permettere di essere ceduto per “soli” 75 milioni di euro. Va ricordato che anche Ousmane Dembelè rappresenta un profilo appetibile per la Juve, a maggior ragione se dovesse svincolarsi; il Barça potrebbe, però, anche decidere di prolungargli il contratto, per farne “aumentare” la valutazione, e decidere di inserirlo in qualche trattativa.