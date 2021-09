Calciomercato Juventus, colpaccio a zero | Salta il rinnovo

Calciomercato Juventus, colpaccio a parametro zero: salta il rinnovo dell’attaccante che ha deciso di salutare. Bianconeri pronti all’assalto

Ci sono degli sviluppi importanti per quanto riguarda la situazione di un attaccante che in questo momento è quasi ai margini del Barcellona. Sì, Dembele, il francese classe 1997, che va in scadenza con il club blaugrana alla fine di questa stagione, non sembra aver nessuna intenzione di rinnovare con la società di Laporta. Un’indiscrezione, proveniente dalla Spagna, che apre dei nuovi ed interessanti dettagli per il futuro, visto che la Juventus, in più di una occasione, ha dimostrato un certo interesse nei confronti della punta del Barcellona.

La notizia è riportata da Todofichajes.net, che sottolinea come Dembele ha deciso di salutare la compagnia. Non trovandosi più in sintonia con Koeman. Anche se, dopo la partenza di Griezmann, sicuramente il calciatore avrebbe sicuramente più spazio. Ma poco interessa, i rapporti sono logori da temp. E una decisione sarebbe già arrivata.

