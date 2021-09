Nazionale o ItalJuve? Allegri prende spunto, ma è senza calciatori

La Nazionale aiuta Allegri: il blocco bianconero guida l’Italia, offre idee e riparte da Napoli. Ma Chiesa non ci sarà, per precauzione

Allegri, parliamoci chiaro, avrebbe preferito che nessuno partisse. Specialmente i sudamericani che non convocherà per la gara di Napoli. Il calendario ha giocato un brutto scherzo del destino alla Juventus. Ma piangersi addosso è atteggiamento tipico degli avversari, non certo del club più importante d’Italia. Fatto sta che la Nazionale azzurra sembra aver rivitalizzato alcuni elementi che invece sembravano ai margini. Al Maradona, inoltre, ci sarà l’occasione per vederli tutti in campo dal 1′.

Dalla Nazionale a Napoli-Juventus

Allegri sa che Federico Bernardeschi con l’Italia sembra un altro. L’Italia di Mancini fa bene a tutti. Alla Juve di più. Bonucci, Chiellini, Locatelli, Chiesa, Kean e Berna: i magnifici sei. Un blocco bearzottiano adattato all’era del turnover. Stanchi forse, ma di quella stanchezza felice. Solo Chiesa ha qualche problema e salterà Napoli per precauzione, niente di drammatico. Il resto – spiega la Gazzetta dello Sport – saranno tutti in campo dall’inizio. Sarà anche 4-4-2, perché no: il 3-5-2 è un modulo che in Nazionale non si è provato così spesso.