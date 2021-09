Calciomercato Juventus, irrompe il Real Madrid | Assalto a costo zero

Calciomercato Juventus, il Real Madrid fa sul serio per il centrocampista ed è pronto a sfidare i bianconeri per il super colpo.

Come un fantasma che aleggia in maniera incombente dalle parti di Torino, il nome di Paul Labile Pogba, anche a distanza di anni, continua ad essere accostato alla compagine bianconera, come fosse un leit motiv difficile da dimenticare. La mezzala francese ha il contratto in scadenza la prossima estate e finora, a dispetto delle esose offerte messe sul piatto dai Red Devils, il calciatore continua a pensare che la sua avventura in quel di Manchester sia giunta al capolinea. Qualche mese fa Mino Raiola fu sorpreso a Parigi, molto probabilmente dopo aver avuto un colloquio con i vertici dirigenziali del Psg: l’opzione francese potrebbe ingolosire il “Polpo”, sul quale, però, come riferito da Don Diario, è sempre presente il pressing del Real Madrid.

Calciomercato Juventus, assalto Real per Pogba: il piano di Perez

Dopo aver dato la caccia a Mbappé, ed essere stato costretto a procrastinare l’approdo a Madrid dell’ex Monaco, Perez ha tutta l’intenzione di rimpolpare anche la mediana: l’acquisto di Camavinga si colloca in questa direzione, ma la qualità di Pogba farebbe sicuramente comodo ad un reparto logorato dai successi in campo nazionale ed internazionale. Non sono ancora partite offerte concrete, ma il Madrid monitora l’affaire Pogba con molto interesse; dopo l’addio di Cristiano Ronaldo, anche la Juve non può essere tagliata fuori dalla corsa al francese, anche se il mantra della dirigenza bianconera, volto a ridurre i costi di ingaggio e a puntare su giovani di prospettiva, rischia alla lunga di diventare un ostacolo troppo difficile da arginare. Ne sapremo di più