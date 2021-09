Kulusevski, ora o mai più | La Juventus teme un flop epocale

Sono 45 i milioni spesi dalla Juventus per portare a Torino Dejan Kulusevski. Ad oggi non sono stati assolutamente ripagati in campo dallo svedese.

La Gazzetta dello Sport si sofferma questa mattina su un calciatore che ancora non ha dimostrato di essere da Juventus. Per lui davvero poche partite all’altezza della Vecchia Signora e dei 45 milioni investiti per lui un anno e mezzo fa. Stasera giocherà da numero dieci, così come gli piace. E lo farà contro il dieci del Napoli nel tempio del dies. Da una parte Insigne proverà a sorprendere Szczesny con i suoi tanto decantati tiraggiro e con la qualità delle sue giocate. Dall’altra, Di Lorenzo dovrà rincorrere e opporsi all’irruenza di Kulusevski, forte anche fisicamente nel difendere il pallone, oltre ad avere un dribbling spesso risolutivo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, bomba Donnarumma | La verità di Cherubini

Kulusevski cerca continuità

Lo svedese punta ad avere una maggiore continuità rispetto alla passata stagione, quando in 47 presenze complessive ha giocato soltanto 28 volte da titolare. Intanto, oggi pomeriggio, gli toccherà far fronte insieme a Morata e Bernardeschi alle assenze di Paulo Dybala e di Federico Chiesa. Max Allegri non vuole rischiare in previsione della sfida di Champions League di martedì, a Malmoe, dove sarà necessario partire con il piede giusto per evitare ulteriori affanni. Kulusevski è chiamato a dimostrare di essere uno da Juve.