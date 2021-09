Calciomercato Juventus, bomba Donnarumma | La verità di Cherubini

Calciomercato Juventus, la verità di Cherubini sul colpo Donnarumma, accostato ai bianconeri la scorsa stagione.

A lungo accostato alla Juventus, che sembrava sul punto di “scipparlo” al Milan, alla fine Gianluigi Donnarumma è approdato al Paris Saint Germain, che è riuscito a beffare la concorrenza ingaggiando uno dei portieri più forti al mondo a parametro zero. Tuttavia, “Gigio” sta faticando e non poco a trovare continuità, “imbrigliato” dall’ingombrante presenza di Keylor Navas. Il responsabile dell’area tecnica Federico Cherubini, nel corso di un’intervista a Tuttosport, ha fatto chiarezza in merito alle voci insistenti legate al possibile passaggio dell’estremo difensore classe ’99 in bianconero.

Calciomercato Juventus, le parole di Cherubini sull’affare Donnarumma

Ecco quanto dichiarato da Cherubini: “La Juventus ha un portiere con un contratto lungo (Szczesny, ndr) e con un’affidabilità nella quale continuiamo a credere. Ragion per cui, abbiamo ritenuto che non fosse prioritaria un avvicendamento tra i pali, e per le logiche delle scelte che stiamo facendo, non avrebbe avuto senso fare ciò che sta facendo il PSG: non era opportuno creare quella condizione con due portieri importanti nella stessa rosa.”