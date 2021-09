Szczesny flop, Napoli Juventus | La pazienza dei tifosi è finita

Szczesny horror, Napoli Juventus: i tifosi dicono “basta”. L’ennesimo errore dell’estremo difensore polacco scatena il putiferio.

Dopo i due errori importanti, quelli con l’Udinese, che hanno spalancato la strada al pareggio dei friulani; anche contro il Napoli, però, una clamorosa disattenzione, che ha costato il pareggio momentaneo di Politano, abile a capitalizzare al massimo una smanacciata non sicura di Szczesny. I tifosi della Juve non ci stanno: piovono pesanti critiche su “Tek”, reo di non essere in grado di offrire più quelle giuste garanzie, e di aver messo a repentaglio punti preziosi in ottica scudetto.