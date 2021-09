Malmoe Juventus, Champions League | Conferenza stampa di Allegri e Bonucci

Malmoe Juventus, primo turno della fase a gironi: la conferenza stampa di Allegri LIVE: ecco le sue parole.

Dopo il brutto stop in campionato contro il Napoli, in una gara per certi versi rocambolesca decisa da errori imperdonabili di Szczesny e di Kean, la Juventus si tuffa in Champions League per provare a scrollarsi di dosso le scorie di un inizio di stagione molto complicato, nel quale Dybala e compagni sono riusciti a racimolare appena un punto in tre partite. I bianconeri sfideranno tra poco più di 24 ore il Malmoe, nella prima gara della fase a gironi di Champions League; nella conferenza stampa di presentazione, Max Allegri ha espresso il proprio punto di vista in merito alla gara, facendo il punto della situazione in casa Juve.

Prima di Allegri, ha parlato anche Bonucci. Ecco le parole del difensore: “Evidente che ci sia un problema di continuità mentale della squadra e dei singoli. C’è da lavorare sul campo in primis e nella testa, nella convinzione che abbiamo delle qualità per fare bene, ma con la convinzione che se non mettiamo bene rischiamo di vivere le situazioni di Udine, contro Empoli e di Napoli. C’è da ritrovare l’umiltà che ha contraddistinto le stagioni della Juventus. Solo con il gruppo si può ritrovare la strada che aspetta la Juventus. Da parte nostra c’è la volontà di guardare oltre e il futuro con maggiori possibilità.