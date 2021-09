Calciomercato Juventus, spedizione in Olanda | Osservatori al lavoro

Calciomercato Juventus, nel weekend spedizione in Olanda degli osservatori bianconeri. Ecco i nomi sul taccuino dei talent scout

Missione in Olanda per gli osservatori bianconeri. Sabato scorso infatti, i talent scout della Juve, sono stati avvistati sul campo del Feynoord Under 21, così come riportato da transfermarket. Nel mirino ci sarebbero alcuni giovani del vivaio giallorosso, anche se, l’elemento migliore, Mimeirhel Beita, è uscito malconcio dall’incontro per un infortunio. Ma, come detto, non era l’unico a essere sotto osservazione, perché la società olandese, spesso, riesce a sfornare dei talenti importanti dandogli spazio, in maniera veloce, anche in prima squadra. Così da essere pronti, qualora le big europee ci facessero un pensiero, a essere parte integrante di un gruppo importante.

La missione, comunque, sembrerebbe abbia avuto un esito positivo. Lennart Harjes, prestato dalla prima squadra, ha fatto una buona partita, così come il difensore central Geertruida e l’attaccante Aliou Balde.

LEGGI ANCHE: Malmo-Juventus, assenza pesante | Fuori dai convocati