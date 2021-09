Formazioni ufficiali Malmoe Juventus | La decisione su Cuadrado

Malmoe Juventus, le formazioni ufficiali della gara: la decisione di Allegri su Juan Cuadrado. Svelato l’undici dei bianconeri.

Una partita troppo importante, da non sbagliare; dopo l’inizio di campionato balbettante, la Juventus di Max Allegri nella prima gara di Champions League affronta il Malmoe, avversario non irresistibile, ma che comunque può mettere in difficoltà i bianconeri. Raccogliere qui i tre punti darebbe un imputi importante al girone, anche perché nel prossimo impegno europeo Dybala e compagni se la vedranno con il Chelsea. Dopo le tante esclusioni forzate di Napoli, c’era attesa per capire quali sarebbero state le scelte di Max Allegri, che deve ancora rinunciare a Chiesa, fermato da quell’affaticamento che si porta dietro da una decina di giorni. Ecco le scelte di formazione:

Formazione ufficiale Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata.

Formazione ufficiale Malmoe: Diawara, Brorsson, Nielsen, Ahmedhodzic, Berget, Rieks, Rakip, Christiansen, Innocent, Colak, Birmancevic