Pagelle Malmoe Juventus e voti: Alex Sandro goleador, Morata tuttofare

Pagelle e voti Malmoe Juventus: l’analisi della gara dei bianconeri, che hanno dilagato nel primo incontro europeo.

Szczesny 6 Praticamente inoperoso

Bonucci 7 Fa a fette la difesa avversaria con alcuni lanci illuminanti; prestazione praticamente impeccabile.

De Ligt 6,5 Caparbio, fisico, mai banale: non lascia girare mai il suo uomo. Cattivo

Cuadrado 7 Sono terminati gli aggettivi per definirlo: autentico fattore nelle due fasi

Alex Sandro 7,5 Incisivo in zona goal, attento in alcune diagonali importanti: prestazione deluxe

Danilo 6,5 Pulito, ordinato, essenziale, senza fronzoli. Top class

Bentancur 6,5 Ottimo in fase di recupero palla, meno in quella di impostazione. I margini di miglioramenti ci sono.

Rabiot 6,5 Dà l’impressione di uno strapotere fisico assolutamente disarmante

Locatelli 6,5 Prestazione diligente e senza affanni: intelligente

Dybala 6,5 Si divora un goal per lui molto semplice, ed è fortunato in occasione del rigore, dove scivola nuovamente. Ricama il gioco come solo lui sa fare, concludendo in crescendo. Prestazione incoraggiante

Morata 7,5 Non solo dà la profondità con alcuni scatti che fanno a fette la difesa svedese, ma funge anche da testa di ponte per molte sortite bianconere. Si procura il rigore, e mette il timbro sulla rete che chiude il match