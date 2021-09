Calciomercato Juventus, affare “Real” per l’attacco | Sfida con il Milan

Calciomercato Juventus, confronto con il Milan per l’attaccante in uscita dal Real Madrid: possibile assalto già a gennaio?

Sembrava sul punto di fare le valigie, e invece, alla fine, complice anche il mancato approdo di Kylian Mbappé, Luka Jovic è rimasto al Real Madrid, sebbene il suo procuratore lo abbia proposto a tanti club in giro per l’Europa. Il serbo, reduce da una stagione con le Merengues assolutamente disastrosa, desidera cambiare aria, ed ha esternato il suo desiderio di approdare in una squadra che gli dia più minutaggio e dove si senta nuovamente parte integrante del progetto. E così, secondo quanto riportato da Sportal.it, la Juventus potrebbe fare un pensierino per l’ex Eintracht, dal momento che i bianconeri sono alla ricerca di un profilo in attacco, capace di svariare su tutto il fronte.

Leggi anche –> Grana Nazioni, da Napoli assicurano: “Avevamo chiesto il rinvio”

Calciomercato Juventus, anche il Milan sulle tracce di Jovic

Tuttavia, potrebbe profilarsi un duello in Serie A, dal momento che anche il Milan avrebbe effettuato alcuni sondaggi: il contratto dell’attaccante scade nel 2025, ma la sensazione è che i Blancos possano anche decidere di accettare la formula del prestito, che ingolosirebbe e non poco i club italiani che monitorano l’evolversi dell’attenzione. Jovic era stato accostato anche all’Inter, dopo la partenza di Romelu Lukaku, prima che Marotta decidesse di virare con convinzione su Joaquim Correa; anche il Genoa e la Samp erano sulle sue tracce, ma l’ingaggio dell’attaccante ha rappresentato un ostacolo piuttosto insormontabile.