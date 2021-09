Calciomercato Juventus, futuro Witsel | C’è una novità

Calciomercato Juventus, il futuro di Witsel potrebbe delinearsi già nel mercato di gennaio e sarebbe in Serie A.

Calciomercato Juventus, Witsel è stato corteggiato dai bianconeri fino alla fine del mercato estivo e si è valutato, fino all’ultimo, un eventuale cessione di McKennie proprio per affondare il colpo sul calciatore belga ma adesso le cose potrebbero cambiare già dal mercato invernale. Infatti non ci sarebbero solo i bianconeri sul centrocampista, si sarebbero inserite Milan e Roma pronte a chiudere l’operazione a gennaio. Giocatore che attualmente sta disputando il suo inizio campionato al Borussia Dortmund ma che a gennaio potrebbe giungere in Serie A.

Calciomercato Juventus, Witsel | Milan in vantaggio

In questo momento i rossoneri sarebbero la squadra in vantaggio per assicurarsi il centrocampista, il motivo sarebbe molto semplice. Con la Coppa d’Africa i rossoneri perderanno due dei titolari in mediana, Kessié e Bennacer. Proprio per questo motivo Maldini vuole anticipare i tempi e non trovarsi con un problema di uomini nella prima parte del 2022.