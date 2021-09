Infortunio Morata, Juventus Milan: le condizioni dello spagnolo

Juventus Milan, infortunio Morata: le condizioni del bomber spagnolo costretto a chiedere il cambio. Le ultime.

In questi frangenti si sta disputando il secondo tempo del match tra Juventus e Milan, che attualmente vede i bianconeri in vantaggio per effetto della rete di Alvaro Morata. E proprio il centravanti spagnolo, dopo un duro intervento di Tomori, è stato costretto a chiedere il cambio: al suo posto è entrato Moise Kean, con l’ex Madrid che comunque è uscito sulle sue gambe. Dovrebbe trattarsi solo di una botta, e di nessun problema di tipo muscolare; tuttavia, non è escluso che nel corso delle prossime ore non possa essere sottoposto ad esami strumentali.