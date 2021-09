Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala | Slitta la firma: le ultime

Calciomercato Juventus, slitta la firma per il rinnovo di Paulo Dybala: ecco quando si potrebbero riaggiornare le parti.

Non sembrano esserci più dubbi sul fatto che Paulo Dybala e la Juventus vogliano, una volta per tutte, suggellare un’intesa per tanti mesi ventilata, ma fino ad ora non ancora raggiunta. Le parti stanno per limare definitivamente gli ultimi dettagli, e ricucire quella distanza tra domanda ed offerta che ha rappresentato un ostacolo non da poco in una trattativa durata mesi e mesi. La Joya dovrebbe sottoscrivere un contratto fino al 2025, a quasi 8 milioni più bonus a stagione; tuttavia, chi sperava che già nel week end potesse essere finalmente trovata la quadra, resterà deluso.

Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala: le ultime

Come riportato da tuttojuve.com, non c’è fretta per l’incontro definitivo. Proprio per permettere al numero 10 di affrontare con tranquillità i prossimi impegni in campionato e in Champions League, si cercherà di rinviare il summit dei summit al prossimo mese: nessun intoppo, né ostacolo improvviso, ma solo la necessità di “tutelare” il calciatore, da troppo tempo al centro di molti rumours ed indiscrezioni. A svelarlo è tuttojuve.com, nel cui articolo si legge come Antun resterà in Italia fino a metà ottobre, e non partirà subito per l’Argentina.