Calciomercato Juventus, ritorno a sorpresa | Irrompe anche la Roma

Calciomercato Juventus, ritorno in Serie A: anche la Roma studia il colpaccio. Si potrebbe scatenare un’asta in Serie A.

Dopo la parentesi a luce ed ombre al Leicester, il futuro di Timothy Castagne potrebbe essere nuovamente in Italia. Sia l’Inter che la Juventus, secondo quanto riportato da interlive.it, hanno effettuato alcuni sondaggi esplorativi per capire la fattibilità di un’operazione che, nelle idee dei due club italiani, dovrebbe essere imbastita sulla base di un prestito leggermente oneroso con diritto di riscatto. Soprattutto i bianconeri sembrano aver bisogno di un innesto che sia in grado di rifiatare Juan Cuadrado, che molto spesso la scorsa stagione era stato costretto agli straordinari.

Calciomercato Juventus, anche la Roma su Castagne

Secondo quanto riportato da Asromalive.it, quello dell’ex Atalanta è un profilo che ingolosisce e non poco anche la Roma, con Mourinho che in più di una circostanza ha lamentato la mancanza di un sostituto di Karsdorp, dal momento che né Santon, né Reynolds rientrano nei piani dello Special One, che ha preferito con il CSKA Sofia concludere il match con quattro centrali, adattandone due, piuttosto che inserire l’ex Dallas. Da escludere un acquisto a titolo definitivo, maggiori chances potrebbero presentarsi con una formula meno onerosa, come quella del prestito: vi daremo ragguagli se dovessero esserci delle novità.