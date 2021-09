Calciomercato Juventus, firma Vlahovic | “Tutto pronto”

Calciomercato Juventus, svolta per la firma di Dusan Vlahovic: l’annuncio fuga ogni tipo di dubbio. La volontà è chiara.

Anche contro l’Udinese ha timbrato il cartellino non facendosi ipnotizzare da Silvestri dagli undici metri, e regalando alla Fiorentina tre punti preziosissimi per legittimare un inizio di stagione assolutamente sontuoso della compagine di Italiano. Rocco Commisso ha tenuto duro quest’estate, rispedendo al mittente le avances dei tanti top club che hanno bussato alla porta dei gigliati per il bomber serbo, il cui contratto con la “Viola” scade nel 2023. Atletico Madrid, Tottenham e Juventus continuano a restare vigili, ma le parole del dg della Fiorentina Joe Barone ai microfoni di DAZN sono da analizzare con molta attenzione.

Calciomercato Juventus, le parole di Barone sul rinnovo di Vlahovic

A chi gli ha chiesto lumi sull’eventuale rinnovo del contratto del gigante serbo, Barone ha risposto così: “Abbiamo preparato quello che serve per il suo contratto, ora Dusan deve pensare a giocare e poi sta a lui. Siamo in attesa di un contro, che è in programma da due settimane ma che non è ancora arrivato. Il resto, invece, è tutto pronto.”