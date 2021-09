Calciomercato Juventus, non ride solo Allegri | Il ritorno di Pirlo

Calciomercato Juventus, non ride solamente Massimiliano Allegri. Il ritorno di Pirlo, in grande stile, è sempre più vicino

Ha del clamoroso quello che potrebbe succedere. Sì, veramente del clamoroso. E i motivi sono due: il primo è ovviamente relativo al Barcellona, che ha iniziato come peggio non poteva la sua Champions League, con due sconfitte, sei gol presi, e zero fatti; il secondo è che Laporta, per sostituire Koeman, ha ormai deciso di affidarsi ad Andrea Pirlo.

Dalla Spagna sono certi: sia Marca, che gli altri quotidiani, riportano questa notizia. Confermata anche dal giornalista Alessandro Alciato. Un ritorno in grande, grandissimo stile, per il tecnico bresciano, che solamente pochi mesi fa è stato esonerato dalla Juventus. Nessuno poteva immaginare che i catalani pensassero a lui come sostituto di Rambo. Eppure è così.

