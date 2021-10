Calciomercato Juventus, rinnovo Cuadrado: c’è un nodo da sciogliere

Calciomercato Juventus, c’è da attendere per il rinnovo di Cuadrado: un nodo blocca la fumata bianca. Ecco quale.

Tempo di rinnovi in casa Juventus. Oltre a quello di Paulo Dybala, per il quale ci si riaggiornerà nel corso delle prossime settimane, un’altra questione è quella legata al prolungamento di Juan Cuadrado, il cui contratto, come quello della Joya, scade nel 2022. Ecco perché si sta cominciando a tastare il terreno in vista di un prolungamento, anche se c’è ancora qualche dettaglio da limare; come riportato da calciomercato.com, infatti, il colombiano chiederebbe un contratto biennale, mentre Cherubini avrebbe messo sul piatto un contratto annuale con opzione per il secondo anno.

Calciomercato Juventus, firma Cuadrado: ci sono ancora dettagli da limare

Trapela comunque un incoraggiante ottimismo per la buona riuscita di un’operazione sulla quale non vi sono particolari dubbi o remore, alla luce dell’esaltante rendimento di cui “El Panita” si sta rendendo protagonista da qualche anno. Anche con Allegri l’ex Fiorentina si sta rivelando una freccia molto utile nell’arco dell’allenatore livornese, e la volontà di entrambe le parti è quella di continuare insieme.