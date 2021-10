Calciomercato Juventus, addio Chelsea | Può partire per 40 milioni

Calciomercato Juventus, addio Chelsea: alla fine della stagione lascerà i Blues. Può partire per 40 milioni. E sarebbe un affare

L’arrivo di Lukaku gli ha tolto spazio. E Tuchel non lo vede più come prima. E allora, dopo solamente due stagioni, si potrebbe concludere l’esperienza di Timo Werner al Chelsea. Secondo quanto riportato dall’autorevole Daily Express, il calciatore tedesco non ha convinto del tutto la società londinese, che ha investito ben 53 milioni di euro per strapparlo al Lipsia. Werner, ed è vero, dà sempre la sensazione di un “vorrei ma non posso”. E allora alla fine di questo campionato, potrebbe davvero essere addio.

E ci sarebbero già diversi club – per la precisione il tabloid inglese ne indica quattro – che potrebbero decidere di tentare l’assalto. Werner, inoltre, per rilanciarsi, avrebbe anche deciso personalmente di chiedere la cessione. Alla quale i Blues non metterebbero sicuramente il veto.

