Calciomercato Juventus, o rinnova o addio a gennaio | Raiola avvisato

Calciomercato Juventus, o rinnova o addio a gennaio: Raiola è stato avvisato e l’offerta scade il prossimo 20 dicembre. Addio vicino

L’offerta, importante, è in fase di valutazione. Ma la sensazione è che alla fine il giocatore dovrebbe in ogni caso decidere di lasciare la Premier League per tentare l’avventura in altri campionati. In ogni caso, come fanno sapere dalla Spagna, il Manchester United ha dato una data ultima a Mino Raiola per dare una risposta all’offerta di 24 milioni di euro all’anno messa sul piatto per il rinnovo di Paul Pogba. Oltre quella data, il calciatore, verrà messo sul mercato e dovrà cercarsi una destinazione a gennaio, non oltre. Perché i Red Devils non hanno nessuna intenzione di perderlo completamente a parametro zero. Si potrebbe comunque andare al muro contro muro.

