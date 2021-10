Calciomercato Juventus, bomba dalla Spagna | Super acquisto “alla Morata”

Calciomercato Juventus, super bomba dalla Spagna: i bianconeri starebbero pensando al colpo grosso. La formula sarebbe quella “alla Morata”

La rivoluzione continua. E tocca sicuramente punti importanti. La Juventus deve rinforzare la rosa. Necessariamente. Non basta ad Allegri, ed è evidente, quello che ha in mano in questo momento. Tra centrocampo e attacco urgono rinforzi di prima fascia. E oltre Vlahovic, che ufficialmente non rinnoverà con la Fiorentina e che quindi diventa un obiettivo concreto per la prossima stagione, secondo DonDiario, la società bianconera potrebbe presto bussare al Real Madrid per prendere uno di quegli elementi che sono veramente in grado di fare la differenza.

Un’operazione “alla Morata”: con prestito biennale con diritto di riscatto. Anche perché, a Madrid, sono pronti ad accogliere Mbappe, che si potrebbe muovere già a gennaio. Il francese è uscito allo scoperto in un’intervista rilasciata a “L’Equipe”. E Florentino Perez è pronto a un sacrificio economico per strapparlo già nella finestra invernale.

