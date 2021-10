Calciomercato Juventus, ribaltone Guardiola | Super “scippo” in arrivo

Calciomercato Juventus, sta succedendo davvero: Guardiola fiuta il colpaccio, e i rischi per i bianconeri diventano sempre più concreti.

Il tam tam mediatico che si è originato quest’oggi ha destato sicuramente scalpore. L’uscita di Rocco Commisso, relativamente al futuro di Dusan Vlahovic, ha sgombrato il campo da ogni possibile dubbio: salvo clamorosi colpi di scena, il serbo non rinnoverà il suo contratto con la Fiorentina in scadenza nel 2023. Dietro la scelta del gigante viola, pare esserci la Juventus, che sfruttando gli ottimi rapporti con l’agente del procuratore, Fali Ramadani, starebbe tessendo la tela per un eventuale approdo del bomber la prossima estate. Tuttavia, stando alle ultime indiscrezioni dalla Spagna, il club in pole per accaparrarsi le prestazioni dell’attaccante sarebbe un altro.

Calciomercato Juventus, il Manchester City irrompe su Vlahovic: dalla Spagna sono sicuri

Secondo quanto ribalza dalla Spagna, e più nello specifico da todofichajes.com, il Manchester City sarebbe balzato in pole position nella corsa per Vlahovic, mettendo sul piatto un’offerta faraonica, e contando di poter chiudere l’operazione la prossima estate. Vista la cifra monstre con la quale i Citizens avrebbero fatto carte false pur di arrivare a Kane, c’è da pensare che Guardiola stia seriamente prendendo in considerazione l’idea di acquistare un grande numero 9, in grado di tenere palla e di far salire l’affare. Chiaramente, l’eventuale concorrenza del club inglese sarebbe un problema per la Juventus, che ha sì bisogno di un attaccante di razza, ma con un occhio inevitabilmente rivolto ad un bilancio che non può non essere attenzionato.