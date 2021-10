Calciomercato Juventus, grandi manovre in attacco nel 2022

Il calciomercato della Juventus è ovviamente rivolto al futuro e ai possibili colpi da mettere a segno nell’ormai vicino 2022.

La dirigenza bianconera ha visto partire negli ultimi giorni dell’ultima sessione di mercato il suo giocatore più rappresentativo, ovvero Cristiano Ronaldo. Un vuoto colmato con l’arrivo di Kean e di Kaio Jorge, giovani campioni che ancora hanno ampi margini di crescita e che Allegri avrà modo di valutare nel corso di questa stagione. I rumors però parlano di novità in arrivo nel 2022, alla fine del campionato. Quando inevitabilmente bisognerà fare delle scelte.

LEGGI ANCHE —-=== Calciomercato Juventus, addio a zero: si cerca già l’alternativa

Da quando il presidente della Fiorentina Commisso ha annunciato che Vlahovic non rinnoverà il contratto con i viola sono aumentate a dismisura le voci che vorrebbero la Juventus in pressing sul giovane centravanti che tanto bene sta facendo in Italia ormai da tempo. E come riporta Sportmediaset non è da scartare per il futuro la pista Icardi. Se la Juve farà un investimento importante su un centravanti, ci sarà a quel punto da capire quale sarà il futuro di Alvaro Morata. Per riscattarlo dall’Atletico Madrid – spiega lo stesso portale – a fine stagione occorrerebbero 35 milioni di euro. Una cifra decisamente importante. Toccherà allo spagnolo mettersi in mostra per convincere il club a fare un sacrificio per ingaggiarlo a titolo definitivo.