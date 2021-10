Juventus femminile, è record | Mai nella storia: il dato che sorprende tutti

‼️🔥 RECORD ‼️🔥

Battendo il Napoli Femminile per 2-0 (Caruso, @ValeCernoia7) la Juventus è la 1^ squadra a centrare 3️⃣0️⃣ successi di fila in Serie A da quando Opta raccoglie i dati (2004/05).

— FIGC Calcio Femminile (@FIGCfemminile) October 9, 2021

Juve femminile, è storia. Con la vittoria a discapito del Napoli, le ragazze bianconere hanno ottenuto un traguardo assolutamente irripetibile, cogliendo la trentesima vittoria consecutiva in una singola competizione. Non era mai successo da quanto Opta raccoglie i dati, e cioè dal 2004/5. Merito di Montemurro, e della passate gestioni tecniche, in grado di dar vita ad un squadra forte, affiatata, in grado di assumersi con decisione e consapevolezza le proprie responsabilità: che vede in Buonansea il suo punto di riferimento, il suo faro offensivo, ma in grado di poter dire la sua anche in tanti altri reparti.